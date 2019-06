“Il Segreto” anticipazioni puntata 18 giugno: Matias e Marcela lasciano Puente Viejo?

Le anticipazioni de Il Segreto sono tornate per raccontarci cosa accadrà nella puntata di martedì 18 giugno 2019. Ricordiamo ai fan che la soap iberica va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.30. Inoltre, viene riproposta in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma ora scopriamo insieme la trama!

Fernando ha scoperto che in realtà Francisca Montenegro è ancora viva. Il Mesia non si spiega come mai Gonzalo abbia potuto prestarsi alla messinscena della morte della donna, ma soprattutto è deluso da Maria che ritiene si sia preso gioco di lui per tutto il tempo. Cosa deciderà di fare Fernando ora che la dark lady di Puente Viejo è tornata?

Anticipazioni Il Segreto: Elsa vuole un chiarimento con Isaac

Elsa vorrebbe vedere Isaac per raccontargli come stanno veramente le cose. Intanto cresce il risentimento del Guerrero nei confronti dell’ex fidanzata, che considera la sola responsabile per l’aborto di sua moglie Antolina. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che il confronto tra i due sarà particolarmente duro. Che sia la fine del amore tra Isaac e la Laguna?

Alfonso ed Emilia sono stati finalmente liberati dal sequestro, ma devono al più presto ritornare in Francia perché ancora ricercati per l’omicidio del generale Perez De Ayala. Prima di ripartire, la coppia si reca alla locanda per un ultimo saluto a Matias, Marcela e alla piccola Camelia. Un po’ impulsivamente, Matias dice ai genitori di voler trasferirsi con loro a Parigi, insieme alla sua famiglia, ma vedremo poi che si troverà costretto a desistere.

Nel frattempo, Maria fa sapere a tutti che i suoi figli, Esperanza e Beltran, arriveranno alla Villa molto presto. Ovviamente Francisca sarà contentissima della notizia e attenderà con trepidazione l’arrivo dei suoi amati nipoti. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.