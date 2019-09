Il Segreto, anticipazioni puntata 17 settembre: Elsa ha dei dubbi su Alvaro. Julieta interrogata dal sergente Cifuentes

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali a raccontarci la trama dell’episodio di martedì 17 settembre 2019, in onda su Canale 5 alle 16.10 circa. Nel corso di questo nuovo entusiasmante appuntamento con la soap spagnola vedremo Julieta interrogata dal sergente Cifuentes per quanto riguarda la faccenda dei Molero, mentre Elsa sarà chiamata a dare una risposta alla proposta di matrimonio che Alvaro le ha fatto. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Onesimo ne fa una altra delle sue, facendo arrabbiare Don Anselmo: lo strampalato Miranar ha infatti negato l’esistenza di Dio, provocando la reazione risentita del religioso. Dopo il ritrovamento dei corpi di Eustaquio e Lamberto Molero, il sergente Cifuentes ha interrogato Don Berengario e Carmelo. Il religioso è sul punto di cedere, ma Carmelo lo esorta a mantenere il segreto.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac non può pagare il debito a Matias

Cifuentes è convinto che Don Berengario e Carmelo stiano nascondendo qualcosa. Non ricevendo risposte, il sergente decide di interrogare anche la vittima della situazione, ovvero Julieta. Nel frattempo, fallisce la fuga di Roberto e Maria a Cuba: Francisca riesce a convincere il cubano che Maria non potrà mai essere felice lontano da Puente Viejo, e chiede a Roberto di lasciar decidere alla giovane se restare o meno. La Montenegro promette poi a Maria che non interferirà più nella sua vita.

Isaac si accorge che non ha abbastanza soldi per pagare il suo debito con Matias, quindi ne parla con imbarazzo all’amico che lo rassicura. Anche Antolina fa la stessa cosa con Marcela.

Intanto Elsa si accinge a dare una risposta alla proposta di matrimonio di Alvaro: anche se in cuor suo ha già la risposta, la giovane ha ancora qualche dubbio da sciogliere. Cosa deciderà di fare infine, Elsa? Per saperlo, non resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.