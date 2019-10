Il Segreto, anticipazioni puntata 17 ottobre: Juanote incastra Antolina. Isaac ed Elsa scoprono la verità sulla Ramos

Le anticipazioni de Il Segreto si fanno sempre più avvincenti. Nel corso della puntata di giovedì 17 ottobre, che andrà in onda su Canale 5 alle 16.10, vedremo infatti Isaac, Elsa e i loro amici, scoprire finalmente la verità sulla gravidanza di Antolina, mentre Francisca esigerà che Prudencio le dia i documenti della proprietà di Severo. Ma adesso scopriamo insieme meglio la trama.

Sembra che Francisca stia architettando qualcosa. Tornata da Prudencio, la Montenegro pretende che questo le consegni l’atto di proprietà della tenuta di Severo. L’Ortega rifiuta però di darglieli, sottolineando di essere lui l’usuraio.

Anticipazioni Il Segreto: la Ramos viene finalmente smascherata

Finalmente Isaac riesce a rintracciare Juanote, l’amante di Antolina e padre della creatura che questa portava in grembo, e decide di portarlo con lui a Puente Viejo, per incastrare definitivamente la moglie. Quando Antolina si trova davanti al suo amante, ovviamente cerca di difendersi e nega di averlo mai conosciuto.

Juanote, però, ha ben chiari i momenti passati con la Ramos e spiega ad Isaac che questa si era presentata a lui sotto il falso nome di Laura, dicendo di essere stata ripudiata dal marito. A quel punto, Antolina decide di interrompere la discussione senza dare alcuna spiegazione ad Isaac. Che abbia qualcosa in mente?

Essendo Juanote molto malato, il Guerrero fa in modo che questi racconti la sua storia davanti ad Elsa, Marcela, Matias, Adela, Carmelo e Don Berengario. In tal caso se Juanote morisse prima dell’inizio del processo, lui potrebbe contare sulla testimonianza dei suoi amici, per ottenere dalla Sacra Rota l’annullamento del suo matrimonio con la Ramos. Intanto c’è tensione tra Carmelo e Severo per la faccenda delle risaie e la cosa non passa inosservata a Don Berengario. Come finirà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.