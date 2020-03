Il Segreto, anticipazioni puntata 17 marzo 2020: Prudencio e Lola si sposano

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per raccontarci la trama dell’episodio di martedì 17 marzo 2020, in onda su Canale 5 alle 16.40 circa. Nel corso di questo appuntamento assisteremo finalmente al matrimonio tra Lola e Prudencio, che tutti noi stavamo aspettando da tempo. L’atmosfera di festa sembrerà per un attimo far dimenticare tutti i problemi, mentre Marina deciderà di lasciare Puente Viejo.

Per un giorno in paese si respira aria di festa. Nonostante gli ultimi terribili eventi che hanno colpito Puente Viejo e la recente epidemia, scaturita dall’avvelenamento delle fonti idriche, è giunto il momento di tirare un sospiro di sollievo. Lola e Prudencio si apprestano infatti a convolare a nozze.

Anticipazioni Il Segreto: la festa di nozze di Lola e Prudencio, Marina se ne va

I due giovani ne hanno viste di cotte e di crude, ma dopo mille difficoltà si accingono no finalmente a realizzare il loro sogno d’amore. Questo nonostante ancora non sia tutto risolto: Prudencio continua ad essere minacciato dall’usuraio Armero, mentre Lola si è accorta che c’è qualcosa che sta turbando il suo promesso sposo. Messe da parte paure e preoccupazioni, Lola e Prudencio si avviano all’altare per la gioia di parenti e amici che non vedono l’ora di vedere finalmente i due ragazzi felici.

Mentre in paese si sta festeggiando il matrimonio di Lola e Prudencio, Marina approfitta della situazione di confusione che si è venuta a creare per lasciare Puente Viejo. Stanca dei sotterfugi della figlia ai danni di Don Berengario, la donna ha deciso di andarsene e di dimenticare per sempre il suo amore di gioventù.

Diversamente da Esther, Marina non ha voluto infatti approfittarsi del sacerdote e perciò ha voluto andar via per non essere coinvolta sua malgrado in questa brutta faccenda. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che la fuga non porterà al risultato sperato: Marina ritornerà infatti dal suo amato Berengario molto presto!