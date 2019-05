“Il Segreto” anticipazioni puntata 17 maggio: Elsa si sente male

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per informarci su cosa succederà nella puntata di venerdì 17 maggio 2019, trasmessa su Canale 5 al solito orario delle 16.30. Inoltre, chi non potesse vederla in televisione, potrà rivedere la puntata in streaming grazie all’App e al sito di Mediaset Play. Ma ora scopriamo assieme la trama!

Antolina non vede l’ora di assistere al funerale di Elsa: ella continua a sottoporla a carichi di lavoro massacranti, ma dinanzi a Isaac si mostra comprensiva e gentile con lei. Come se non bastasse, la perfida biondina sta avvelenando Elsa mettendo delle scaglie di sapone nel latte che le dà da bere a colazione. La giovane ha iniziato ad avere delle terribili fitte allo stomaco, ma non sospetta minimante quello che la sua nemica le sta facendo. Inoltre, Antolina sta tentando di sedurre Isaac, ma lui non pare disposto a cedere.

Anticipazioni Il Segreto: Pilar accetta di aiutare Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che Paco e Onesimo sono quasi sul punto di concludere la trattativa per l’acquisto dell’attività di pompe funebri. Marcela e Matias sconsigliano però al parente di mettersi in affari con lo strampalato Miranar. Ci avranno visto giusto?

Desiderosa di aiutare Severo e Saul a risolvere il problema di Las Lagunas, Julieta ha chiesto a Meliton di organizzare un’imboscata contro Pilar per spaventarla, allo scopo di convincerla a collaborare con loro contro Eustaquio Molero. Dopo estenuanti trattative, Pilar finalmente accetta di aiutarli: in cambio chiede però loro di occuparsi del suo bambino malato.

Irene e Adela sono felicissime che la strategia di Julieta abbia funzionato, mentre Severo, Carmelo e Saul continuano ad essere scettici. Che abbiano finalmente trovato il modo di battere i Molero? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.