Il Segreto, anticipazioni puntata 17 luglio: Julieta e Saul finalmente sposi?

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano ad entusiasmarci con il racconto della trama della puntata di mercoledì 17 luglio 2019, in cui vedremo Saul e Julieta sul punto di coronare il loro sogno d’amore, anche se i due promessi sposi saranno molto preoccupati per un possibile colpo di mano dei Molero.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro rivela ad Elsa perché è stato aggredito

La pozione inventata da Hipolito e Onesimo sta letteralmente andando a ruba tra gli abitanti di Puente Vejo. Infatti, pare che chi la beva riesca a rivivere gli avvenimenti più belli della propria vita. Sarà veramente così o i Miranar si apprestano ad andare incontro al loro ennesimo insuccesso?

Il giorno tanto atteso del matrimonio di Saul e Julieta è finalmente arrivato. I due giovani attendono con impazienza di diventare marito e moglie, ma al tempo stesso sono molto preoccupati perché temono che Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto possano fare qualcosa contro di loro proprio il giorno delle nozze. Intanto Severo, Carmelo, Mauricio e Raimundo vegliano sui due ragazzi affinché la cerimonia nuziale si svolga senza intoppi.

Dopo averlo messo alle strette, Alvaro rivela ad Elsa il motivo per cui è stato aggredito. Il medico confida alla Laguna di essere stato picchiato perché deve una grossa somma di denaro ad un usuraio. Inoltre, le spiega che due anni fa aveva chiesto dei soldi per curare dei bambini affetti dal morbillo, ma che poi non ce l’ha fatta a saldare il suo debito. Intanto Dolores sta mettendo in giro delle voci sul conto del medico e di Elsa. Questa, presa dalla rabbia, decide di affrontarla. Cosa accadrà adesso? Per saperlo, non ci rimane che darci appuntamento, sempre su queste pagine, alle prossime anticipazioni de Il Segreto.