“Il Segreto” anticipazioni puntata 17 giugno: il ritorno di Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a stupirci con il racconto della trama dell'episodio di lunedì 17 giugno 2019.

Fernando è pronto ad andare a liberare i genitori di Maria, ma con un inganno quest’ultima si libera di Maurio e costringe il Mesia a portarla con sé. Fernando uccide i sequestratori e libera Alfonso ed Emilia. Mentre Maria conduce i suoi genitori al sicuro, si accorge che Emilia aspetta un bambino.

Anticipazioni Il Segreto: cresce la rabbia di Isaac nei confronti di Elsa

Quando stanno per lasciare il covo dei malviventi, Francisca appare viva e vegeta davanti a Fernando e pronta a sparargli con la pistola che ha in pugno. Dopo lo stupore iniziale, il Mesia capisce di essere stato ingannato da tutti. Fortunatamente, Raimundo convince la moglie a lasciarlo in vita.

Purtroppo, il sostituto del dottor Zabaleta, il dottor Alvaro Fernandez, non è riuscito a salvare il bambino che Antolina aspettava. La perfida Ramos ne approfitterà dunque per far ricadere la colpa dell’interruzione della gravidanza su Elsa. Intanto cresce il risentimento di Isaac nei confronti della sua ex. Che il Guerrero voglia chiudere definitivamente con colei che considera la colpevole della morte di suo figlio?

Si avvicina il giorno del matrimonio di Julieta e Saul. I due innamorati, però, non sono affatto tranquilli, perché hanno ricevuto di recente le minacce non troppo velate di Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto. Che i Molero abbiano in mente di attaccarli prima delle nozze? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.