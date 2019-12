Il Segreto, anticipazioni puntata 17 dicembre: Maria è sempre più succube di Fernando

Cosa ne pensa l’autore

Gianluca Persano - Nonostante il disperato tentativo di Francisca di far ragionare Maria sulle vere intenzioni di Fernando, la Montenegro non è riuscita a riportare la figlioccia alla Villa. La Castaneda sembra ormai legata al Mesia da un rapporto di completa sudditanza, non solo fisica ma anche psicologica. Non ci resta che sperare la giovane possa finalmente aprire gli occhi sull’inganno perpetrato da Fernando alle sue spalle.