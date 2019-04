“Il Segreto” anticipazioni, puntata 17 aprile: Consuelo in ansia per Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa succederà nella puntata di mercoledì 17 aprile 2019, che andrà in onda alle 16.30 su Canale 5. Ricordiamo ai fan che sarà possibile rivedere l’episodio in streaming tramite l’App Mediaset Play o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme la trama!

Fernando ritiene che Raimundo abbia chiesto a Saul e Julieta di lasciare la villa perché non tollera che l’Ortega lavori per Severo, acerrimo nemico di Francisca. In realtà, come sappiamo, Ulloa ha chiesto ai due innamorati di lasciare la tenuta solo per impedire che i due mettano a repentaglio il piano suo e Gonzalo per mettere con le spalle al muro il Mesia.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina ha degli strani sintomi

Il direttore dice ad Isaac che se ha ottenuto il prestito è merito solo di sua moglie, omettendo però del ricatto che ha subito da lei. Il carpentiere ringrazia allora la la consorte per ciò che ha fatto. L’astuta ragazza si schermisce e risponde che questo è il minimo che una donna sposata possata fare per il marito. Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che in realtà Antolina sta cercando di nuovo il modo di sedurre Isaac, ma anche stavolta il suo tentativo fallisce. Infatti, i pensieri del Guerrero continuano ad essere rivolti ad Elsa.

Da quando Elsa ha dovuto lasciare Puente Viejo per dare degna sepoltura al padre, Consuelo ha continuato a restare in contatto con lei. L’anziana prova un affetto sincero per la Laguna e sta cercando di proteggerla dalla curiosità di Isaac, il quale continua a rivolgerle domande su di lei. Ad un certo punto Consuelo perde ogni notizia di Elsa: la giovane ha smesso di telefonarle e di lei si sono perse le tracce. L’anziana donna è molto preoccupata e teme le possa essere successo qualcosa. Tra non poco Consuelo riceverà una bella sorpresa proprio da parte di Elsa. Di cosa si tratterà?

Intanto Antolina inizia ad avvertire degli strani malesseri che potrebbero essere sintomo di una gravidanza non del tutto normale. Che la perfida biondina non abbia detto ad Isaac la verità sul suo stato interessante? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.