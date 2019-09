Il Segreto, anticipazioni puntata 16 settembre: Elsa prende tempo con Alvaro. Fallisce la fuga di Maria e Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci la trama della puntata di lunedì 16 settembre 2019. Nel corso di questo nuovo avvincente appuntamento con la soap spagnola assisteremo all’indecisione di Elsa di fronte alla proposta di matrimonio di Alvaro, mentre Consuelo si accorgerà che qualcosa di importante è successo alla sua amica. Inoltre, vedremo andare il progetto di fuga di Maria e Roberto. Ma ora scopriamo assieme la trama.

Approfittando di una romantica merenda in riva al fiume, Alvaro finisce per chiedere ad Elsa di sposarlo. Nonostante in cuor suo stia già iniziando ad immaginare un futuro accanto al medico, la Laguna non è ancora sicura dei suoi sentimenti e gli chiede del tempo per pensarci. Intanto Consuelo nota una strana contentezza in Elsa e capisce che deve esserle successo qualcosa di bello.

Anticipazioni Il Segreto: Don Berengario e Carmelo interrogati dal sergente

Tra Antolina ed Isaac la situazione peggiora sempre più e anche Marcela e Matias iniziano a stancarsi di assistere alle loro continue discussioni. Il giorno scelto da Maria e Roberto per la loro fuga è finalmente arrivato: la Castaneda attende Roberto poco fuori Puente Viejo; con lei ci sono i suoi figli, Esperanza e Beltran. Stranamente però il cubano non si presenta all’appuntamento, facendo saltare tutto.

A causa della pioggia, una frana ha riportato alla luce i cadaveri di Eustaquio e Lamberto Molero. Il sergente Cifuentas continua intanto ad indagare per risalire all’identità dei due, e si reca in comune per interrogare Don Berengario e Carmelo. Entrambi si rifiutano di rispondere. Cosa accadrà adesso? Che il poliziotto finisca per coinvolgere nelle indagini anche Julieta?

Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto termina qui. Vi ricordiamo che le vicende dei nostri amici di Puente Viejo vanno in onda su Canale 5 da lunedì 16 a domenica 22 settembre alle 16.10 (il sabato alle 15.10), e martedì su Rete 4 in prima serata.