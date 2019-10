Il Segreto, anticipazioni puntata 16 ottobre: Antolina vicina ad essere smascherata

Le anticipazioni de Il Segreto sono tornate per svelarci la trama dell’episodio di mercoledì 16 ottobre 2019, in onda su Canale 5 alle 16.10 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la nostra soap preferita vedremo Francisca riuscire con la sua autorità a far cessare le proteste contro Adela, mentre Marcela si recherà da Antolina per tentare di farla ragionare. Ma adesso scopriamo meglio cosa ci attende.

Donna Franisca è stanca dell’accanimento dei sovversivi contro Adela. La matrona si reca dunque nella piazza del paese e con la sola forza della sua autorità riesce a disperdere tutti coloro che protestavano per destituire l’insegnante. Una mossa inaspettata quella della Montenegro, che finirà per suscitare la sorpresa non solo di Adela, ma anche di tutti i suoi amici.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo caccia via Maria

In un estremo tentativo di far ragionare la Ramos, Marcela viene mandata da Consuelo ed Elsa da Antolina per convincerla a raccontare finalmente la verità ed evitare di peggiorare la sua posizione. Antolina ribadisce però a Marcela la propria innocenza e dice di essere vittima di una truffa da parte di Alvaro, il quale avrebbe manomesso la sua cartella clinica allo scopo di incastrarla. Intanto Isaac è vicino a trovare Juanote, il presunto amante della moglie e padre della creatura che portava in grembo.

Matias rivela a Prudencio che Julieta e Saul hanno raggiunto sani e salvi l’Italia. Intanto Prudencio si accorge che Lola lo sta evitando, ma non ne capisce la ragione. Maria offre ad Irene e Adela il suo aiuto per la loro fondazione a favore delle donne. Credendo che sia la Montenegro a mandarla, Carmelo manda via la Castaneda, rifiutando il suo aiuto.

