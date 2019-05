“Il Segreto” anticipazioni puntata 16 maggio: Antolina sta avvelenando Elsa!

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano avvincenti come non mai per svelarci la trama della puntata di giovedì 16 maggio 2019, che verrà trasmessa su Canale 5 alle ore 16.30. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile guardare l’episodio in streaming tramite l’App o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta!

Anacleto commissiona ad Irene un nuovo lavoro: scrivere un reportage su un centro termale di proprietà del cugino e pretende che la giornalista ne parli bene senza nemmeno averlo visto una volta. Dopo un breve consulto col marito Severo, la Campuzano decide di recarsi sul posto per scoprire se il suo datore di lavoro le sta nascondendo qualcosa di sconveniente sul cugino.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa è in grave pericolo, Julieta non si arrende

Elsa dice a Isaac che ancora non è riuscita a ricavare niente con Antolina. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano intanto che la Laguna inizia a sentirsi molto stanca e lo attribuisce al gran quantitativo di lavori domestici ai quali Antolina la obbliga. La verità è che la moglie di Isaac la sta avvelenando lentamente, mettendo del sapone nel latte che le dà a colazione.

Onesimo escogita un piano per rilanciare l’attività di pompe di funebri: che stia forse pensando di uccidere qualcuno? Intanto Marcela e Matias non sono molto convinti della scelta di Paco di mettersi in attività con lo strampalato Miranar e non esitano a farglielo presente.

Julieta chiede a Meliton di aiutarla con Pilar e questa volta le cose potrebbero funzionare. Nel frattempo, Saul chiede a Prudencio di affrettare le pratiche per l’annullamento del suo matrimonio con la Uriarte. Riusciranno Julieta e Saul ad essere finalmente liberi di coronare il loro sogno d’amore? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.