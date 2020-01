Il Segreto, anticipazioni puntata 16 gennaio: Fernando respinge le accuse di Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per raccontarci la trama dell’episodio di giovedì 16 gennaio 2020, che sarà trasmesso su Canale 5 al solito orario delle 16.30. Nel corso di questo nuovo appuntamento con i protagonisti di Puente Viejo vedremo Fernando fare la parte della vittima davanti a Francisca e mostrarsi stanco di essere accusato di tutte le disgrazie che avvengono in paese. Ma, ora scopriamo più in dettaglio cosa ci aspetta.

Spinto dal sostegno e dalla reazione di Maria che è arrivata a litigare con nonno Raimundo per lui, Fernando decide di rispondere per le rime alle accuse di Francisca. La matrona, infatti, è convinta che ci sia la sua mano dietro a tutti gli eventi luttuosi che sono avvenuti negli ultimi tempi.

Anticipazioni Il Segreto: Don Berengario ha una figlia di nome Esther

Fernando esprime alla Montenegro il suo disagio per essere ogni volta accusato di tutto ciò di negativo accade a Puente Viejo e intorno alla sua famiglia. Fernando vorrebbe perciò da Francisca che gli fosse concessa maggiore fiducia, dato il tempo che ha impiegato per dimostrare di essere cambiato. Non fosse altro, che è lui a prendersi cura di Maria e ad aver chiamato Dori Vilches, per aiutare la sua figlioccia a riacquistare l’uso delle gambe. Di fronte a questa accorata difesa del Mesia, Francisca continua però a non credere alla sua buona fede.

Marcela cerca di fare ragionare Prudencio, senza però rivelargli ciò che le ha confidato la sua amica Lola. La giovane che Don Berengario ha intravisto in piazza si reca intanto a casa sua. Quando il religioso la vede, resta senza parole: si tratta infatti di sua figlia Esther, avuta da l’unico amore della sua vita, Marina.

Nel frattempo, fa il suo arrivo il colonnello Juan Garcia Morales, il quale dice di essere stato inviato a Puente Viejo dal Ministero dall’Interno e di avere una comunicazione importante da fare agli abitanti del paese. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.