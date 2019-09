Il Segreto, anticipazioni puntata 15 settembre: Elsa sta pensando di sposare Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa ci aspetta nella puntata di domenica 15 settembre 2019. La soap spagnola ritorna nel palinsesto della domenica pomeriggio di Canale 5 ed in via eccezionale per il 15 settembre saranno trasmessi ben due episodi, quindi una bella scorpacciata per tutti i fan!

La prima puntata di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso, è stato infatti rinviato al 22 settembre, obbligando la rete ammiraglia di Mediaset a coprire con le soap. Questo appuntamento speciale con Il Segreto comincerà alle 16.40 per poi concludersi alle 18.45. Ma ora scopriamo insieme la trama.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro continua ad ingannare Elsa

Allo scopo di celare le loro vere intenzioni a Francisca e Fernando, Roberto e Maria fingono di volere acquistare casa a Puente Viejo. In realtà, i due stanno pianificando in gran segreto la loro fuga a Cuba. Saul sta preparandosi ad assassinare Pedro Molero, ma viene interrotto appena in tempo da Consuelo, che immediatamente corre ad avvisare Carmelo e Severo. Per impedire a Saul di compiere una sciocchezza, il sindaco e Santacruz convincono Pedro che suo padre e suo fratello sono scappati in Portogallo.

Con l’arrivo di Pedro Molero, Julieta è precipitata in uno stato di malessere peggiore del precedente, del quale anche Saul fatica a capirne le ragioni. L’Ortega proverà a far reagire la moglie, ma senza successo. Onesimo e Hipolito danno una mano a Meliton, per aiutarlo a migliorare le sue abilità come banditore.

Mentre Isaac sopporta sempre meno le intemperanze di sua moglie Antolina, Elsa si fida sempre più di Alvaro, cominciando a pensare seriamente ad un futuro affianco al medico. Intanto la Laguna ignora che Alvaro è in combutta con Antolina. Il nostro appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto termina qui. Ricordiamo ai telespettatori che la soap va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica, alle 16.40.