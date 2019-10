Il Segreto, anticipazioni puntata 15 ottobre: Francisca permette a Prudencio di concedere il prestito a Severo

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali come sempre per raccontarci cosa ci aspetta nell’episodio di martedì 15 ottobre 2019, che verrà trasmessa su Canale 5 a cominciare dalle 16.10 circa. Durante questo nuovo appassionante appuntamento con la soap spagnola vedremo Francisca recarsi da Prudencio per dargli il suo permesso a concedere il prestito a Severo. Ma adesso scopriamo insieme meglio la trama.

Adela è sotto accusa per i suoi metodi di insegnamenti, giudicati troppo liberali. Un gruppo di sovversivi si raduna nella piazza del paese chiedendo a gran voce la destituzione della maestra. La situazione si fa dunque sempre più esplosiva e potrebbe tramutarsi in una vera e propria rivolta contro la moglie di Carmelo.

Anticipazioni Il Segreto: la falsa lettera di Roberto a Maria

Francisca va da Prudencio e gli dà il suo consenso a concedere a Severo la somma di 3 mila pesetas che ha richiesto per completare la raccolta del riso. Il fratello di Saul chiede come garanzia del prestito a Santacruz il documento di proprietà della sua tenuta. Quando Francisca verrà a conoscenza della cosa, cercherà immediatamente di mettere mano su tale documentazione.

Isaac è sulle tracce di Juanote, il presunto padre del figlio di Antolina: questo racconterà dinanzi al falegname, Elsa, Matias e Marcela tutta la verità. Finalmente saranno svelati tutti gli inganni della malvagia biondina. Come reagirà la Ramos una volta che sarà stata smascherata?

Alla villa, Maria riceve una misteriosa lettera di addio da parte Roberto e proveniente da Cuba. Intanto la Castaneda ignora che il Sanchez non è mai arrivato nel suo paese natale e che la lettera è falsa. Riuscirà Maria a scoprire che Roberto in realtà non ha mai lasciato Puente Viejo e che è stato ucciso da Francisca? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.