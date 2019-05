“Il Segreto” anticipazioni puntata 15 maggio: Consuelo affronta Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte ad allietarci con la trama dell’episodio di mercoledì 15 maggio 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 alle 16.30. I fan potranno inoltre guardare la puntata in streaming sull’App o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio cosa sta per accadere ai nostri protagonisti di Puente Viejo!

Marcela ha notato una certa complicità tra Matias ed Isaac, ed è convinta che di mezzo ci sia Elsa. Decisa ad andare affondo alla faccenda, la Del Molino affronta il marito per chiedergli spiegazioni in merito a quanto sta succedendo. Lui, però, preferisce non correre rischi e le mente spudoratamente per non rischiare di mettere a repentaglio il piano di Elsa e Isaac, del quale anche lui è complice insieme a Consuelo.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando informa Maria e Raimundo sul rapimento

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che finalmente c’è un passo in avanti nelle trattative per il rapimento di Emilia e Alfonso: Fernando informa Raimundo e Maria, che grazie ai suoi contatti e riuscito ad ottenere un rinvio nel pagamento del riscatto. In questo modo avranno del tempo in più per raccogliere l’ingente cifra di 10 milioni di franchi, chiesta dai rapitori. La trattativa rimane però ancora molto delicata. Ce la faranno a riportare Emilia ed Alfonso sani e salvi a casa?

Da quando Elsa si è trasferita a casa di Isaac e Antolina, quest’ultima ha iniziato a trattare la giovane come se fosse la sua schiava, massacrandola di lavoro. Ella, però, è decisa a portare a qualsiasi costo il suo piano a termine e inchiodare la perfida biondina alle sue responsabilità.

Nel frattempo, tutti sono in ansia per la salute della Laguna, ma la sola che ha il coraggio di affrontare Antolina è Consuelo. Cosa si diranno le due? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.