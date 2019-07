Il Segreto, anticipazioni puntata 15 luglio: Elsa trova Alvaro gravemente ferito e lo soccorre

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte per svelarci la trama della puntata di lunedì 15 luglio 2019. Non vedendolo arrivare alla locanda, Elsa va a cercare Alvaro e lo trova all’ospedale da campo gravemente ferito. Il medico infatti ha subito un brutale pestaggio da parte di alcuni uomini, che per poco non hanno finito per ucciderlo.

Alvaro viene immediatamente soccorso da Elsa. Dopo avergli curato al meglio le ferite, la giovane vorrebbe andare a chiedere aiuto, ma il medico la prega di non farlo. Come mai Alvaro non vuole che Elsa racconti ai paesani ciò che gli è capitato? Che abbia qualcosa da nascondere? Nel frattempo, Antolina riesce a sedurre Isaac, ma questo al risveglio continua a pensare ad Elsa.

Anticipazioni Il Segreto: Eustaquio Molero torna a minacciare Saul e Julieta

Grazie al decisivo aiuto di Saul che ha messo a repentaglio la propria vita per salvare quella del fratello, Prudencio è finalmente fuori pericolo. Julieta e Saul sono così liberi di organizzare il loro matrimonio, anche se temono un colpo di mano da parte dei Molero.

Come tutti si aspettavano, Eustaquio Molero si presenta alla bottega di Fe e minaccia i due promessi sposi, dicendo loro che non è detto che il matrimonio vada a buon fine. Cosa avrà in mente di fare? Saul e Julieta sono molto preoccupati, mentre i loro amici tentano di rassicurali. Intanto, Meliton ha paura che la bevanda di Onesimo e Hipolito presenti degli spiacevoli effetti collaterali.

Antolina viene a sapere da Dolores che Elsa e il dottor Fernandez hanno passato la notte insieme all'ospedale da campo. Che l'astuta biondina voglia servirsi di questa informazione per istigare Isaac contro Elsa e Alvaro?