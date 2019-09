Il Segreto, anticipazioni puntata 14 settembre: Elsa costretta a soccorrere Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più entusiasmanti che mai per svelarci quanto accadrà nell’episodio di sabato 14 settembre 2019, nel corso del quale vedremo Antolina esporre ad Alvaro il suo piano per allontanare definitivamente Elsa da Isaac, mentre Saul proverà a far reagire Julieta, ormai diventata l’ombra della ragazza combattiva di un tempo. Infine, vedremo Elsa costretta a prendersi cura di Isaac. Ma adesso scopriamo insieme come si arriverà a tutto questo.

Dopo la venuta di Pedro Molero a Puente Viejo, Julieta è caduta in uno stato di profonda depressione: la giovane ha smesso di parlare e rifiuta persino il cibo. Mentre Saul si sforza di farla reagire, ecco che all’improvviso vengono rinvenuti i corpi di Eustaquio e Lamberto Molero.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina chiede ad Alvaro di sposare Elsa

Antolina e Alvaro continuano a tramare alle spalle di Elsa: la perfida Ramos vuole che il medico convinca Elsa a sposarlo e poi con lei lasci Puente Viejo. Mentre lui riuscirà in questo modo a mettere le mani sul patrimonio della Laguna, lei potrà finalmente liberarsi della sua rivale, riuscendo ad avere Isaac tutto per sé.

Isaac si butta a capofitto nel lavoro per cercare di non pensare ad Elsa. Arroventato da mille pensieri che riguardano la sua ex e il dottore, il Guerrero finisce per distrarsi e ferirsi. Isaac viene poi accompagnato dal suo amico Matias al dispensario per farsi curare. Non essendo riuscita a rintracciare il dottor Zabaleta, sarà proprio Elsa a mettere i punti alla ferita di Isaac.

Raimundo nel frattempo consegna una lettera di Fe a Mauricio, che il capomastro legge con grande dolore. Come sappiamo, Fe è dovuta scappare in America per sfuggire alla vendetta di Faustino. Mauricio non è potuto però fuggire con lei, a causa del suo accordo con Francisca: per permettere alla sua amata di raggiungere sana e salva le Americhe, il Godoy ha promesso alla Montenegro di restare ai suoi servizi. Vi ricordiamo che Il Segreto viene trasmesso da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 16.40, mentre il sabato alle 15.10.