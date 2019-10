Il Segreto, anticipazioni puntata 14 ottobre: Saul e Julieta stanno bene. Maria riceve una lettera di Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per svelarci la trama della puntata di lunedì 14 ottobre 2019, in onda su Canale 5 alle ore 16.10. In questo nuovo e avvincente appuntamento con la soap spagnola vedremo Adela trovarsi in grave pericolo, ad aiutarla sarà però a sorpresa Francisca. Intanto Maria riceverà una falsa lettera di Roberto, mentre gli amici riceveranno finalmente notizie da Saul e Julieta. Ma adesso scopriamo più in dettaglio cosa ci aspetta.

Un gruppo di sovversivi si raduna nella piazza di Puente Viejo con l’intenzione di spodestare Adela dal suo posto di insegnante. Infatti, la moglie di Carmelo è sotto accusa per i suoi metodi di insegnamento, ritenuti “troppo liberali”. Mentre questi continuano a protestare, gli amici e molti abitanti del paese intervengono invece per difendere Adela. Persino donna Francisca si schiera a favore dell’insegnante.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac è sulle tracce di Juanote

Dopo aver abbandonato per sempre Antolina, Isaac decide di mettersi sulle tracce di Juanote, il presunto padre del bambino. Il falegname spera una volta trovato l’amante della moglie di avere da lui le prove che gli servono per ottenere l’annullamento del matrimonio e poter vivere finalmente senza impedimenti la sua storia d’amore con Elsa. Molto presto saranno infatti svelati gli altarini della perfida Ramos.

Francisca dà a Prudencio il suo consenso affinché questo conceda il prestito a Severo. Intanto alla villa, Maria riceve una lettera proveniente da Cuba da parte di Roberto. La Castaneda ignora che il suo amico è stato costretto a scriverla da Francisca, prima di venire ucciso. Saul e Julieta inviano un telegramma ai loro amici in cui comunicano di aver raggiunto Roma sani e salvi.

Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto finisce qui. Ricordiamo ai telespettatori che la soap va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì 18 ottobre a partire dalle 16.10, mentre sabato 19 ottobre viene trasmesso alle ore 15.15. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sull’app e il sito di Mediaset Play.