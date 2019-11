Il Segreto, anticipazioni puntata 14 novembre: gli amici aiutano Elsa ed Isaac a trovare i soldi per l’operazione

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a sorprenderci con il racconto della trama della puntata di giovedì 14 novembre 2019, in onda alle ore 16.10 su Canale 5. In questo nuovo appuntamento con la soap spagnola vedremo gli abitanti di Puente impegnati in una gara di solidarietà allo scopo di aiutare Elsa, mentre Raimundo metterà in guardia Francisca su Severo e Carmelo. Ma, ora scopriamo più in dettaglio cosa ci aspetta.

Zabaleta ha informato Elsa e Isaac che esiste un famoso medico di Madrid in grado di guarire la patologia cardiaca della giovane, grazie ad un intervento chirurgico. Dopo aver parlato con lo specialista, i ragazzi scoprono che il costo dell’operazione è di 4.000 peseta, una somma che nessuno dei due purtroppo possiede. Allo scopo di aiutare Elsa e Isaac, Adela decide a quel punto di organizzare una raccolta fondi tra gli abitanti del paese. Basterà questo per salvare la vita della povera Laguna?

Anticipazioni Il Segreto: Severo è preoccupato che si possa risalire a lui

Per fare colpo su Saturna, Meliton e Onesimo finiscono per sfidarsi a duello. Nel frattempo, Tiburcio è preoccupato per l’incombente scontro tra Meliton e Onesimo: il marito di Dolores chiede aiuto a don Berengario e Carmelo, ma poi scopre che i due intendono sfidarsi a colpi di pistola ad acqua.

Severo è riuscito a convincere famigliari e amici della propria innocenza, ma è comunque preoccupato perché teme che la Guardia Civile possa risalire a lui, visto che sull’ordigno sono presenti le sue impronte. Irene e Adela si recano a far visita a Maria, ma la Montenegro impedisce loro di parlare con la figlioccia.

Intanto Raimundo è preoccupato, perché teme che Carmelo e Severo stiano organizzando qualcosa. Ulloa decide quindi di parlarne con Francisca. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.