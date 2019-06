Il Segreto, anticipazioni puntata 14 giugno: Antolina perde il bambino

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per rivelarci la trama della puntata di venerdì 14 giugno 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 al solito orario delle 15.30. Chi volesse potrà inoltre rivedere l’episodio in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo cosa sta per accadere ai nostri amici di Puente Viejo.

Elsa ha pregato il suo amico Matias di organizzarle un incontro chiarificatore con Isaac, per spiegargli che non è stata lei a spingere Antolina dal dirupo, ma che sua moglie le ha teso una trappola. Intanto la perfida Ramos mette in atto la seconda parte del suo piano: inizia a percuotersi il ventre con un tagliere allo scopo di provocarsi un aborto ed addossarne la colpa ad Elsa.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta e Saul subiscono le minacce dei Molero

Non appena inizia a vedere del sangue, Antolina grida per richiamare l’attenzione del marito. Vista la gravità della situazione, Isaac corre immediatamente a cercare il medico, il quale gli comunica che la moglie ha purtroppo perso il bambino. Toccherà al Guerrero darle la brutta notizia. Intanto cresce la rabbia di Isaac nei confronti di Elsa. Che la perfida Ramos sia riuscita a dividerli per sempre?

Fernando riesce con il sostegno di Raimundo e Mauricio a tenere Maria al di fuori dalle trattative con i rapitori di Alfonso ed Emila. Nel frattempo, Ulloa e il capomastro stanno per vedersela con un problema ben più grande. Quale sarà mai? Vi anticipiamo solo che avrà a che fare con Francisca Montenegro!

Mentre in paese fervono i preparativi per il matrimonio di Julieta e Saul, i due innamorati subiscono le provocazioni dei Molero: ce la faranno a sposarsi prima che Saul finisca per commettere qualche imprudenza? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.