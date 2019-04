“Il Segreto” anticipazioni, puntata 14 aprile: Gonzalo e Raimundo sospettano di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più entusiasmanti che mai a raccontarci quanto succederà nell’episodio di domenica 14 aprile 2019, che andrà in onda su Canale 5 alle 16.21. Chi non potesse seguirla in televisione, avrà la possibilità di rivedere la puntata in streaming sul sito di Mediaset Play o l’App Mediaset Play. Ma ora vediamo insieme la trama!

Stanco dei continui rinvii di Irene, Anacleto le rinnova la sua offerta di lavoro ponendola di fronte ad un vero e proprio ultimatum: la giornalista dovrà dargli una risposta entro domani. Intanto Carmelo e Severo scoprono che le acque di Las Lagunas potrebbero essere inquinate e questo comprometterebbe forse irrimediabilmente il loro progetto imprenditoriale. Rientrato a casa, Santacruz spiega alla moglie la situazione. Irene si decide allora ad accettare la proposta di Anacleto, ma l’uomo ha già lasciato Puente Viejo. La giornalista però non si dà per vinta e prova a cercarlo al telefono. Riuscirà a rintracciarlo?

Anticipazioni Il Segreto: Gonzalo indaga su una nuova pista

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Gonzalo e Raimundo sono molto preoccupati per Emilia ed Alfonso. I coniugi Castaneda erano diretti a Parigi da loro nipote Aurora, ma sono giorni che non si ha più notizie di loro. Raimundo teme i due possano essere stati rapiti, ma da chi? I suoi sospetti, neanche a dirlo ricadono su Fernando.

Anche Gonzalo sospetta che dietro ci possa essere lo zampino di Fernando, ma non ha nulla per dimostrarlo. Il Mesia si è persino dimostrato disponibile alle ricerche. Ecco, però, che egli commette il passo falso che Gonzalo stava aspettando: sembra che il figlio di Olmo abbia fatto una telefonata presso un particolare ufficio, anche se i dettagli non sono chiari. Il marito di Maria si mette quindi ad indagare su questa pista.

Dopo che il devastante incendio provocato da Antolina ha distrutto tutto il legname comperato per realizzare la biblioteca del marchese, Isaac confida a Matias i sui dubbi sulla moglie ed insieme fanno il bilancio dei danni. Il Guerrero però non trova il coraggio di dire all’amico di aver bisogno di altro denaro, anche perché ha già un debito con lui. Quando Isaac discute con Antolina del problema, questa gli propone di chiedere un prestito alla banca. Purtroppo, il Guerrero non sembra avere le garanzie valide, affinché la sua richiesta di credito vada a buon fine. Riuscirà ad aggirare il problema? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.