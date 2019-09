Il Segreto, anticipazioni puntata 13 settembre: Saul preoccupato per Julieta

Ritorna il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto. Questa volta ci occuperemo della puntata di venerdì 13 settembre 2019, nella quale vedremo Julieta sprofondare sempre più nella depressione, mentre Saul faticherà a capire cosa sta succedendo alla moglie. Intanto Fernando e Francisca si illuderanno di avere sotto controllo Maria e Roberto.

Per impedire che Saul si sporcasse le mani del sangue di Pedro Molero, Carmelo e Severo hanno convinto il giovane che suo padre Eustaquio e suo fratello Lamberto si sono rifugiati in Portogallo, per sfuggire alla giustizia. Intanto la venuta del Molero sembra aver acuito il tormento di Julieta: la giovane infatti non parla più e rifiuta anche il cibo. Disperato, Saul cerca di capire se per caso Julieta gli sta nascondendo qualcosa di terribile.

Anticipazioni Il Segreto: Maria conferma a Roberto la sua volontà di fuggire

Alvaro e Antolina continuano a tramare alle spalle di Elsa: il medico cerca di far breccia nel cuore della Laguna, seguendo alla lettera i consigli della moglie di Isaac. Ignara di tutto, Elsa intanto inizia a provare per Alvaro qualcosa di molto simile all’amore. Capito che la giovane sta per capitolare, Fernandez ne approfitta chiedendo la sua mano. Cosa farà Elsa? Deciderà di sposare il dottore, oppure finirà per scoprire che questo è in combutta con Antolina?

Tranquillizzata dal fatto che Maria e Roberto stanno cercando casa a Puente Viejo, Francisca sembra iniziare ad accettare il cubano. Il Mesia inizia così a sentirsi di troppo.

Nel frattempo, Roberto chiede a Maria se intende continuare a portare avanti il loro piano per fuggire insieme a Cuba, ricevendone una risposta affermativa. Come finirà adesso? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni giornaliere de Il Segreto. Ricordiamo ai fan che la soap spagnola va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 16.40, mentre il sabato alle 15.10.