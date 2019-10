Il Segreto, anticipazioni puntata 13 ottobre: Isaac vuole trovare Juanote

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa ci aspetta nell’episodio di domenica 13 ottobre 2019, che andrà in onda alle 16.30, come di consueto su Canale 5. Nel nuovo ed entusiasmante appuntamento con i nostri amici di Puente Viejo vedremo Isaac deciso ad andare in fondo alla faccenda della gravidanza di Antolina per ottenere l’annullamento del matrimonio e poter vivere liberamente la sua storia d’amore con Elsa. Ma adesso scopriamo assieme meglio la trama.

Dopo che Zabaleta ha confermato la versione di Alvaro, ovvero che Antolina era incinta di soli 3 mesi e non 6 come andava dicendo, Isaac si rende conto che la moglie non può aver concepito il bambino con lui. Forte di questa consapevolezza, il Guerrero decide con l’appoggio di Elsa di mettersi sulle tracce dell’amante della Ramos, per avere le prove che gli servono per rendere nullo il suo matrimonio con lei.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac ed Elsa sognano un futuro insieme

Grazie a un indizio fornitogli da Zabaleta, Isaac individua il presunto amante di Antolina in un certo Juanote, un abitante di un paese vicino affetto da una grave malattia. Il falegname decide perciò di lasciare per qualche giorno Puente Viejo per andare a cercare Juanote. Se lui confermasse di aver avuto un rapporto intimo con Antolina, il Guerrero avrebbe infatti quanto gli basta per dimostrare il tradimento della moglie. In questo modo otterrebbe dalla Sacra Rota l’annullamento del matrimonio.

Mentre Isaac è impegnato nella ricerca di Juanote, Elsa è rimasta in paese e aspetta con impazienza il suo ritorno. Infatti, la Laguna non vede l’ora di dimenticare la batosta ricevuta da Alvaro, per cominciare una nuova vita accanto ad Isaac, l’uomo che ha sempre amato.

Ad ostacolare le legittime aspirazioni della coppia, ci sarà però come al solito Antolina, la quale adesso che la verità è venuta fuori non ha più niente da perdere e potrebbe molto presto tornare ad agire contro Elsa. Che sia davvero così? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.