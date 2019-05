“Il Segreto” anticipazioni puntata 13 maggio: Francisca è ancora viva?

Le anticipazioni de Il Segreto tornano più avvincenti che mai per raccontarci la trama dell’episodio di lunedì 13 maggio 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 al solito orario delle 16.30. Ricordiamo ai fan della soap spagnola che potranno vedere la puntata anche in streaming, grazie al sito e l’App di Mediaset Play. Ma ora scopriamo in dettaglio cosa sta per accadere ai nostri amici di Puente Viejo!

Elsa ha accettato di trasferirsi sotto lo stesso tetto di Isaac e Antolina. Quest’ultima però detta delle regole molto dure alla Laguna, che finisce per diventare la sua serva. Poco dopo, Elsa si reca da Consuelo e le chiede con successo un chiarimento. Cosa si saranno dette le due?

Anticipazioni Il Segreto: Julieta fallisce con Pilar

Prudencio comunica a Raimundo, Fernando e Maria che il denaro necessario per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso non sarà disponibile prima di alcuni giorni, ovvero dopo la scadenza fissata dai sequestratori. La situazione dei due coniugi si fa quindo molto difficile. Riusciranno a reperire i soldi in tempo, prima che i rapitori perdano la pazienza?

Mauricio si è accorto che Raimundo passa molte ore nelle catacombe della Villa ed ha decido perciò di tenerlo d’occhio per scoprire che cosa faccia in posto tanto insolito. Il capomastro riesce così a scoprire il suo segreto: egli dice ad Ulloa di sapere chi è la persona misteriosa da lui nascosta nelle segrete della casa, e che è al corrente che “lei” e ancora viva. Che Godoy si riferisca a Francisca? I due sono concordi nel ritenere Fernando il loro vero nemico, anche se Mauricio vorrebbe restare estraneo all’affare. Raimundo lo convince intanto a fare finta di niente per studiare le sue prossime mosse.

Dopo la sfuriata di Pilar, Julieta teme di aver perso ormai il sostegno dei residenti di Las Lagunas e ne parla con Saul. Poi, dice a Carmelo e Severo che forse ha causato un nuovo problema con Eustaquio Molero. Sarà veramente così? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.