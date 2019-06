Il Segreto, anticipazioni puntata 13 giugno: Elsa prega Matias di farle incontrare Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali come sempre per svelarci la trama della puntata cha andrà in onda giovedì 13 giugno, su Canale 5 alle 15.30. Ricordiamo, inoltre, ai telespettatori che potranno rivedere quest’episodio sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa sta per succedere ai nostri amici di Puente Viejo.

L’avvicinarsi del Natale evoca in Meliton brutti ricordi. Hipolito e Onesimo lo invitano a partecipare al coro del paese per i canti natalizi, ma lui prende la cosa come un’offesa Ma cosa sarà capitato al tutore della legge per spingerlo a detestare tanto questa ricorrenza?

Anticipazioni Il Segreto: Antolina si provoca un aborto per accusare Elsa

Dopo aver confidato durante la confessione, a don Anselmo, che Antolina si è gettata da sola dal dirupo, Elsa è decisa a dimostrare a tutti la sua innocenza. La Laguna prega allora Matias di organizzarle un incontro chiarificatore con Isaac. Non essendo riuscita ad abortire nella caduta, Antolina si appresta intanto a portare a termine il suo folle piano contro Elsa: inizia a percuotersi il ventre con un tagliere, fino a provocarsi una emorragia che purtroppo si rivelerà letale per il bambino.

Intanto Fernando si rifiuta di presentarsi all’incontro con i rapitori di Emilia e Alfonso perché teme di essere ucciso. Ma Maria e Raimundo lo convincono a fare il suo dovere. In paese fervono i preparativi per il matrimonio di Saul e Julieta. A guastare il bel momento arrivano però le minacce dei Molero contro la coppia. Intanto Irene deve vedersela con Anacleto, di cui teme la reazione. Suo marito Severo sarà costretto a prendere le difese della moglie.

Dolores ha preso molto male che Hipolito non abbia dato il nome di Urraca alla sua bambina e ritiene che il figlio le abbia mancato di rispetto. Riusciranno i due a riconciliarsi? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.