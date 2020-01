Il Segreto, anticipazioni puntata 13 gennaio: Maria difende Fernando dalle accuse di suo nonno Raimundo

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano a sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di lunedì 13 gennaio 2020, in onda su Canale 5 al solito orario delle 16.30. Nel corso di questo nuovo appuntamento con i protagonisti di Puente Viejo vedremo Maria difendere strenuamente Fernando dalle accuse di nonno Raimundo, mentre Carmelo confermerà la versione fornita dal Mesia.

Convinto da Fernando che Esteban Fraile sia il vero colpevole degli attentati che hanno funestato Puente Viejo, Carmelo si è recato in compagnia del Mesia dal sindaco di Belmonte con l’intenzione di vendicare la morte delle rispettive mogli.

Anticipazioni Il Segreto: Esteban viene ritenuto il solo colpevole degli attentati

Tra Esteban e Carmelo è scaturita poi una colluttazione, in cui il Leal ha finito per avere la peggio e si è salvato all’ultimo momento solo per l’intervento di Fernando che è riuscito a freddare Esteban, prima che desse il colpo di grazia a Carmelo. Sul posto sono accorsi Mauricio e Severo, i quali hanno subito soccorso Carmelo, mentre il Mesia ha raccontato loro cosa era successo. In seguito, è stata trovata una confessione scritta del Fraile, in cui si autoaccusava dell’uccisione di Adela e Maria Elena.

Intanto Carmelo ritorna a casa e conferma parola per parola la versione fornita da Fernando, ringraziandolo per averlo salvato. Stando così le cose, il sergente Cifuentes decide di chiudere le indagini e dichiara il sindaco di Belmonte il vero responsabile degli attentati. Raimundo pare però avere molti dubbi sulla confessione di Esteban e ritiene che dietro possa nascondersi una astuta macchinazione del Mesia, quindi si reca da Maria per mettere in guardia la nipote. Questa però pare ormai completamente dipendente da Fernando, al quale si appoggia ciecamente nella speranza di poter tornare a camminare, respinge con forza le parole del nonno sul Mesia.

Marcela riesce a convincere Lola a confessarle il motivo del suo silenzio, mentre la Castaneda continua ad eseguire alla lettera le istruzioni di Dori Vilches, ma soffre per la scarsa intesa che ha con l’infermiera. Come finirà tra le due? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.