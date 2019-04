Il Segreto, anticipazioni puntata 13 aprile: Severo ed Isaac in rovina!

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali come al solito per raccontarci cosa accadrà nella puntata di sabato 13 aprile 2019, che andrà in onda su Canale 5 alle 15.10. Sarà inoltre possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito Mediaset Play e l’App Mediaset Play. Ma adesso scopiamo insieme la trama!

Severo sta avendo seri problemi con il lancio della sua nuova attività, perché nessuno accetta di lavorare nelle terre che appena acquistato per via delle morti che vi si sono verificate. Anche il proprietario precedente di Las Lagunas ha perso la vita nella zona. Severo vuole iniziare una coltivazione di riso e si rivolge a Saul per scoprire se sia possibile. Una delle ipotesi è che in quelle terre sia presente naturalmente una quantità eccessiva di arsenico, che le rende inadatte a qualsiasi coltivazione. Se così fosse, Severo si troverebbe davvero in guai seri. Intanto, data la delicata situazione finanziaria del marito, Irene sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di accettare l’offerta lavorativa di Anacleto.

Anticipazioni Il Segreto: Consuelo sospetta di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che Dolores ha scoperto che il marito si trova ancora in Spagna, perché alcuni testimoni l’hanno visto nella città di Barcellona. La donna è pronta quindi a fare nuovamente le valigie per andare a recuperare il consorte contro il parere contrario di amici e parenti. Per fortuna Tiburcio fa ritorno a Puente Viejo appena in tempo. L’uomo racconta così alla moglie e ai parenti di non essere più riuscito a partire perché sprovvisto del documento. Come c’è da dirsi in questi casi, non tutti i mali vengono per nuocere!

Nonostante sia stata proprio lei ad appiccare il fuoco che ha distrutto il materiale di Isaac, Antolina si finge estremamente dispiaciuta col consorte e prodiga di attenzioni. Il ragazzo però sospetta qualcosa. Intanto il Guerrero non sa come venire fuori da questa difficile situazione: da un lato non ha più un becco di un quattrino per terminare il lavoro del quale si è preso carico con il marchese, mentre dall’altro non può più saldare il suo debito con Matias.

Non appena Consuelo apprende dell’incendio inizia a sospettare immediatamente di Antolina. Riuscirà il Guerrero a scoprire la vera natura della donna che ha sposato e a ricongiungersi con Elsa? Per saperlo, ci toccherà aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.