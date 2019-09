Il Segreto, anticipazioni puntata 12 settembre: Saul pronto ad uccidere Pedro Molero

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci cosa ci aspetta nell’episodio in onda su Canale 5, giovedì 12 settembre 2019, nel corso del quale vedremo Severo e Carmelo riuscire con uno stratagemma ad impedire che Saul si macchi del sangue di Pedro Molero, mentre Roberto e Maria prepareranno in gran segreto la loro fuga da Puente Viejo. Infine, vedremo Elsa ricevere una misteriosa lettera. Ma adesso scopriamo più nel dettaglio la trama.

Pedro Molero è giunto in paese per scopre che fine hanno fatto suo padre Eustaquio e suo fratello Lamberto. Immediatamente il minore dei figli di Eustaquio finisce per litigare con Saul e solo l’intervento di Consuelo riesce ad evitare il peggio.

Anticipazioni Il Segreto: Maria e Roberto ingannano Francisca

L’Ortega continua a nutrire un forte risentimento nei confronti del Molero e sta pensando seriamente alla possibilità di ucciderlo. Capite le sue intenzioni, Carmelo e Severo decidono di prendere in mano la situazione e per impedire che il marito di Julieta si comprometta ulteriormente, convincono Pedro che suo padre e suo fratello sono fuggiti in Portogallo.

Alla villa, Roberto e Maria continuano ad organizzare di nascosto il loro trasferimento a Cuba: per non essere scoperti da Francisca, i due fingono di voler acquistare casa a Puente Viejo. La Montenegro si sente tranquillizzata da questo, mentre Fernando la affronta per chiederle se per caso ha cambiato idea sul cubano. Roberto chiede alla Castaneda se è convinta di ciò che sta per fare.

Alvaro fa un regalo ad Elsa, che si commuove. Intanto il medico crede che la giovane stia tenendo nascosta qualcosa a Consuelo. In seguito, Elsa mostra ad Alvaro una lettera misteriosa: qualcuno vorrebbe acquistare le proprietà che ha ereditato da suo padre, il defunto don Amancio. Dinanzi a lei, Fernandez le consiglia di non vendere, in realtà dà ai suoi complici indicazioni completamente opposte. Cosa avrà in mente di fare il complice di Antolina? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni giornaliere de Il Segreto.