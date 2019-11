Il Segreto, anticipazioni puntata 12 novembre: Zabaleta salva la vita di Matias

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per raccontarci la trama della puntata di martedì 12 novembre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 al consueto orario delle 16.15. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap spagnola vedremo Severo molto preoccupato per le ripercussioni che potrebbero avere su di lui le dichiarazioni di un testimone dell’attentato alla villa. Vedremo, inoltre, Zabaleta riuscire con un rischiosissimo intervento salvare la vista e la vita di Matias. Ma, ora scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta.

Francisca è certa che dietro all’attentato dinamitardo alla villa si nasconda la mano di Severo. La matrona, infatti, pensa che Santacruz abbia voluto sfruttare l’occasione presentatagli dal matrimonio di Fernando e della povera Maria Elena per vendicarsi di lei. La Montenegro deciso perciò di rifiutare l’aiuto di Carmelo e di portare avanti per proprio conto le indagini sull’attentato.

Anticipazioni Il Segreto: Severo teme di essere collegato all’attentato

Mentre Severo riesce a convincere parenti e amici della sua innocenza, l’imprenditore viene improvvisamente a sapere dell’esistenza di un testimone nelle indagini sull’esplosione. Severo è quindi molto preoccupato, perché teme che questo possa presto tirarlo in ballo, rilasciando delle dichiarazioni scottanti sul suo conto.

La ferita provocata all’occhio dall’esplosione sì è purtroppo infettata, il dottor Zabaleta è costretto perciò a sottoporre Matias ad un delicatissimo intervento chirurgico, per tentare di salvare sia la vita che la vista del ragazzo. Fortunatamente, l’operazione ha pieno successo e il giovane Castaneda può così riabbracciare sano e salvo sua moglie Marcela e la figlia Camelia. La sorella di Matias, Maria, è caduta intanto in una profonda depressione dopo aver scoperto di non poter più camminare. Troverà la forza per reagire?

Severo è in ansia, perché ha paura che sui resti dell’ordigno possano essere rinvenute le sue impronte. Nel frattempo, Dolores accusa Hipolito e Gracia di nasconderle qualcosa. Che ci abbia visto giusto? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.