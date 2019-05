“Il Segreto” anticipazioni puntata 12 maggio: Antolina tratta Elsa come una schiava

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano per stupirci con la trama della puntata di domenica 12 maggio 2019, in onda su Canale 5 alle 16.21. Chi volesse, potrà anche guardarla in streaming sul sito o l’App di Mediaset Play. Ma scopriamo ora quali vicissitudini attendono i nostri amici di Puente Viejo!

Tornato alla Villa Raimundo, Fernando gli propone una soluzione per riuscire a pagare i soldi del riscatto, chiesto per la libertà Emilia e Alfonso. Raimundo, però, è sempre più convinto che il Mesia sia responsabile del rapimento e non si fida del piano che il nuovo proprietario della Casona ha per salvare i due scomparsi.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta diventa amica di Pilar

Dopo essersi rifugiata in un capanno abbandonato appena fuori paese, Elsa riceve una visita inaspettata da parte di Isaac. Cosa avrà da dirle il suo ex fidanzato? Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano intanto che Julieta è riuscita a stringere amicizia con Pilar, la donna col figlio malato che abita le terre di Las Lagunas. Ella le nasconde però il suo rapporto con Severo e di essere la fidanzata di Saul, il protetto della defunta donna Francisca.

Isaac nasconde ad Antolina di essersi visto con Elsa, dopo chiede alla moglie di poter accogliere la sua ex in casa loro. Antolina inizialmente è contraria, perché teme che la vicinanza possa riaccendere la passione tra il marito e la Laguna, ma poi stranamente cambia idea. Che l’astuta biondina abbia in mente qualcosa? Dopo aver riflettuto attentamente, Elsa accetta di dimorare sotto lo stesso tetto di Isaac e della sua nemica.

Antolina, però, immediatamente approfitta della situazione per trattare Elsa come la sua schiava, ma lo fa quando sono da sole. Infine, sempre la Laguna tenta di riavvicinarsi a Consuelo, dicendole di doverle rivelare qualcosa di molto importante. Cosa sarà mai? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.