Il Segreto, anticipazioni puntata 12 luglio: Isaac geloso di Elsa e Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a stupirci con il racconto della trama della puntata di venerdì 12 luglio 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 alle 15.30. La felicità di Julieta e Saul ha vita breve: i due futuri sposi apprendono con grande preoccupazione che Lamberto è stato appena rilasciato.

Mentre Elsa sembra intenzionata ad andarsene da Puente Viejo e lasciarsi Isaac alle spalle, quest’ultimo, istigato da Antolina, fa una scenata di gelosia al dottor Alvaro. Il Guerrero accusa il medico di approfittarsi del buon cuore di Elsa e gli intima di star lontano da lei. Da parte sua, Alvaro non si spiega perché Isaac possa avercela tanto con lui e chiede spiegazioni proprio ad Elsa.

Anticipazioni Il Segreto: Maria si sta innamorando di Fernando?

Nonostante Adela le offra un lavoro a scuola, Elsa continua ad essere convinta che sia meglio per tutti che lei lasci Puente Viejo. Nel frattempo, Eustaquio Molero mette in atto la sua minaccia nei confronti di Carmelo e Severo, ottenendo la liberazione di suo figlio Lamberto. Infatti, dopo che Eustaquio ha corrotto le guardie, queste hanno testimoniato di non essere più tanto sicure che sia stato Lamberto a sparare a Prudencio. Intanto Julieta e Saul sono terrorizzati e temono che da un momento all’altro padre e figlio vogliano vendicarsi di loro.

Mentre i Miranar festeggiano il successo ottenuto con la pozione di Gimko, alla Villa, Fernando passa tantissimo tempo in compagnia di Beltran ed Esperanza a raccontare loro le favole. Intanto Francisca è sempre più preoccupata della sintonia crescente tra il Mesia e la sua figlioccia Maria. Per tale ragione, la Montenegro chiederà esplicitamente a Maria se per caso non si stia innamorando di Fernando.

Alvaro viene aggredito in piena notte da un gruppo di uomini. Il dottor Fernandez viene aggredito in piena notta da un gruppo di uomini, nei pressi della locanda. Quale sarà il motivo di questa brutale aggressione? E soprattutto, riuscirà a salvarsi? Per saperlo, non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni de Il Segreto.