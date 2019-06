Il Segreto, anticipazioni puntata 12 giugno: nessuno crede ad Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per raccontarci cosa accadrà nell’episodio di mercoledì 12 giugno 2019, che verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 16.40. Ricordiamo ai telespettatori che potranno rivedere questa puntata in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo assieme la trama!

Mentre gli abitanti di Puente Viejo si preparano a festeggiare il Natale, Meliton non sembra gradire l’arrivo della festa. Lo sceriffo del paese, infatti, è diventato inspiegabilmente nervoso ed ha iniziato a rimuovere gli addobbi natalizi. Il suo strano comportamento non è però sfuggito a Carmelo, che lo obbligherà a dirgli il motivo di tanto astio nei confronti della ricorrenza.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando teme per la propria vita

Fernando ha parlato telefonicamente con i sequestratori di Emilia e Alfonso. I malviventi hanno fissato un incontro nel quale si dovrà effettuare il pagamento del riscatto. Il Mesia non vorrebbe presentarsi perché teme di essere ucciso. Maria e Raimundo lo esortano però a fare il proprio dovere per riportare i due Castaneda a casa. Cosa succederà ora? Fernando andrà all’incontro con i suoi ex complici?

Malgrado la caduta dal dirupo, Antolina non è riuscita nel suo intento di abortire. Intanto gli abitanti del paese hanno iniziato ad additare Elsa come una assassina, ritenendo che sia stata lei a spingere la moglie di Isaac. Stanca di questa situazione, la Laguna si reca da don Anselmo e durante la confessione gli rivela che è stata la Ramos a gettarsi volontariamente dal dirupo per far ricadere la colpa su di lei.

Tutti cercano di darsi da fare per preparare al meglio il matrimonio di Saul e Julieta. Lamberto dice a suo padre Eustaquio che l’Ortega l’ha minacciato con una pistola. Il Molero giura quindi vendetta contro la coppia. Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto per il momento termina qui, intanto vi riveliamo che i Molero preparano qualcosa di terribile proprio per il matrimonio di Saul e Julieta!