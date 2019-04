Il Segreto, anticipazioni puntata 12 aprile: Antolina si vendica di Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa succederà nell’episodio di venerdì 12 aprile 2019, trasmesso su Canale 5 all’usuale orario delle 16.30. Ricordiamo inoltre ai fan che sarà sempre possibile rivedere la puntata in streaming sul sito di Mediaset Play e l’App Mediaset Play. Ma ora scopriamo insieme la trama!

Saul e Julieta credono che Raimundo non sia stato sincero sulla morte di Francisca, perciò i due, soprattutto Julieta, hanno iniziato a fare pressioni su di lui. Stanco della situazione Ulloa ha deciso di cacciare sia Julieta che Saul dalla Villa, prendendo a pretesto la situazione di adulterio che intercorre tra loro. Ecco però che quando i due trovano un’altra sistemazione, Prudencio li informa che l’annullamento del matrimonio sta per arrivare e che quindi non hanno più motivo di andare via dalla Villa.

Anticipazioni Il Segreto: Severo non vuole arrendersi

La Uriarte e il suo innamorato decidono di dare la notizia ad Ulloa, ma la sua reazione li lascia esterrefatti. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che un altro motivo di preoccupazione è dato per l’ex locandiere dall’improvvisa scomparsa di Emilia e Alfonso, dei quali si è persa ogni traccia, pure Matias condivide la preoccupazione del nonno. Intanto Gonzalo è affranto perché non sta riuscendo ad ottenere informazioni sui suoceri.

Euforico per il lavoro a casa del marchese, Isaac comunica a Marcela e Matias che presto salderà il debito che ha con loro. Il giovane spera inoltre che buttandosi a capofitto nel lavoro gli sarà più facile dimenticare Elsa. Nel frattempo Antolina è disperata, perché tutti i suoi tentativi di sedurre il marito sono falliti, nonostante sia riuscita ad allontanare la sua ex padroncina da Puente Viejo. Presa dalla follia e con l’intenzione di vendicarsi, Antolina dà fuoco al legname che Isaac ha acquistato per costruire la biblioteca del marchese. Cosa farà ora il povero ragazzo?

Severo vuole dimostrare agli abitanti di Las Lagunas che la storia del pozzo maledetto è solo una superstizione priva di fondamento. Santacruz cerca perciò con l’aiuto di Adela e Don Anselmo di sfatare questo falso mito. Purtroppo, nessuno dei due riesce a rassicurare i contadini, che continuano a rifiutarsi di lavorare la terra. Sembra che la vera maledizione alleggi su Santacruz, il quale sta per andare incontro all’ennesimo insuccesso imprenditoriale. Riuscirà l’imprenditore a risollevarsi? Per saperlo non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.