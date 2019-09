Il Segreto, anticipazioni puntata 11 settembre: Antolina vuole che Alvaro faccia innamorare Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto tornano più entusiasmanti che mai a svelarci cosa ci aspetta nella puntata di mercoledì 11 settembre 2019. In questo nuovo episodio della soap iberica vedremo Roberto e Maria fingere con Francisca di volere restare a Puente Viejo, mentre in realtà preparano la loro fuga dal paese. Inoltre, dopo che Antolina ha scoperto il suo segreto, il dottor Alvaro sarà costretto a scendere a patti con lei.

Dopo aver parlato con i suoi complici, Antolina è riuscita alla fine a scoprire la verità sul dottor Alvaro: l’uomo è in realtà un truffatore, che seduce le donne facoltose per impadronirsi di tutti i loro averi. L’astuta moglie di Isaac decide perciò di servirsi di ciò che ha scoperto per ricattare Fernandez e coinvolgerlo nella sua guerra personale contro la Laguna.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo e Severo riescono a convincere il Molero

Antolina affronta pertanto Alvaro e gli espone ciò che è venuta a sapere su di lui. Nonostante il medico cerchi di sottrarsi al ricatto, alla fine è costretto ad accettare il piano che la perfida biondina ha in serbo per Elsa: Antolina vuole che Alvaro faccia innamorare di sé la Laguna e con lei vada a vivere lontano di Puente Viejo. In questo modo lui potrà mettere le mani sul suo patrimonio, mentre lei potrà finalmente avere campo libero con Isaac. Per riuscire meglio nel loro piano, Antolina intanto si preoccupa di dare suggerimenti ad Alvaro su come far cadere Elsa ai suoi piedi.

Nel frattempo alla Villa, Roberto e Maria cercano di tenere tranquilla Francisca, rassicurandola sul fatto che hanno intenzione di rimanere a vivere a Puente Viejo. In realtà, i due stanno progettando all’oscuro di tutti la loro fuga a Cuba. L’unico che sembra aver capito quello che sta davvero succedendo è Fernando che affronta la Montenegro, rimproverandola di essersi ammorbidita col cubano e di aver cambiato opinione su di lui

Per finire, Carmelo e Severo riescono a convincere Pedro Molero che suo fratello Lamberto e suo padre Eustaquio sono fuggiti in Portogallo. Vi ricordiamo che Il Segreto va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.30 circa, mentre il sabato alle 15.15.