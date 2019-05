“Il Segreto” anticipazioni puntata 11 maggio: la strana richiesta di Isaac ad Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a rivelarci quanto accadrà nella puntata di sabato 11 maggio 2019, trasmessa su Canale 5 a partire dalle 15.10. Potremo inoltre rivedere le vicende dei nostri protagonisti sul sito e l’App di Mediaset Play. Ma adesso vediamo in dettaglio la trama.

Il tentativo di Fe di convivere Elsa a venire a vivere con lei si rivela inutile. La giovane, però, segue il consiglio di Meliton e si rifugia in capanno abbandonato appena fuori Puente Viejo. Ma per quale motivo, ella si mostra così ferma nel rifiutare l’aiuto dei suoi amici? Dopo la Laguna riceve una misteriosa visita da parte di Isaac.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo non vuole vendere

Raimundo intanto non cede alla richiesta di Fernando e Maria di mettere in vendita le proprietà di Francisca per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso. Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che Maria è profondamente delusa dal comportamento del nonno: questo sembra infatti più orientato a preservare il patrimonio della sua defunta moglie che a salvare la vita dei suoi cari. Anche il Mesia non si spiega il suo insolito comportamento e ha chiesto a Prudencio di tenerlo d’occhio. Che Ulloa gli stia nascondendo qualcosa?

Saul, Carmelo e Severo iniziano ad ispezionare la miniera di Eustaquio Molero per trovare le prove del suo coinvolgimento nell’inquinamento delle acque di Las Lagunas. Se ci riuscissero, avrebbero una prova schiacciante da esibire in tribunale contro l’imprenditore. Onesimo e Paco trattano per raggiungere un accordo sulla gestione delle pompe funebri.

Nel frattempo, Adela e Irene fanno una riunione per chiedere ai presenti di aiutare Elsa. Più tardi, quando Antolina torna a casa, proprio Isaac le propone di aiutare Elsa. Come la prenderà? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.