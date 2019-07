Il Segreto, anticipazioni puntata 11 luglio: Saul dona il suo sangue a Prudencio e lo salva

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di giovedì 11 luglio 2019. Rammentiamo ai telespettatori che la soap spagnola va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e che è possibile rivedere tutte le puntate sull’app o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo quali nuove vicende attendono i nostri amici di Puente Viejo.

Con fare beffardo, Eustaquio Molero si reca in comune per comunicare agli increduli Carmelo e Severo che molto presto suo figlio Lamberto sarà rilasciato. Dopo aver cercato di assassinare Julieta e Saul ed aver quasi ucciso Prudencio pare quindi che il crudele figlio di Eustaquio possa farla franca. Sarà davvero così?

Anticipazioni Il Segreto: Antolina continua ad istigare Isaac contro Elsa e Alvaro

Dolores si reca alla Villa, ma dato che non era stata informata della “resurrezione” di Francisca quando la vede ha uno svenimento. Intanto le condizioni di Pruencio peggiorano, con il giovane che è ormai sul punto di esalare il suo ultimo respiro.

L’unico modo per salvare la vita di Prudencio è una trasfusione di sangue da parte suo fratello Saul. Senza pensarci un attimo l’Ortega senior dona il suo sangue al fratello che fortunatamente inizia a stare già meglio. Quindi Prudencio finisce per salvarsi grazie al provvidenziale aiuto di Saul.

Nel frattempo, tra Elsa e Alvaro le cose cominciano ad andare decisamente meglio. Dopo averla soccorsa, il medico si scusa con lei e le propone di ricominciare da zero. La Laguna accetta. Isaac si sta impegnando nel far funzionare il suo matrimonio, ma sua moglie Antolina non perde occasione per insinuare che tra il medico ed Elsa abbiano una relazione, finendo per accrescere la gelosia del Guerrero. Per sapere cosa succederà adesso, non ci resta che darci appuntamento sempre su queste pagine per un nuovo entusiasmante episodio de Il Segreto.