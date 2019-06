“Il Segreto” anticipazioni puntata 11 giugno: Antolina abortisce. Isaac maledice Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per raccontarci cosa ci aspetta nella puntata di martedì 11 giugno 2019, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 15.31. Vi ricordiamo che potrete rivedere la puntata sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio la trama!

Non essendo riuscita a perdere il bambino nella caduta al dirupo, Antolina prosegue nel suo folle piano per provocarsi un aborto ed incolpare Elsa del fatto. La Ramos inizia così a percuotersi il ventre con un utensile da cucina, fino a provocarsi un’emorragia. Sentendo la moglie urlare, Isaac la soccorre immediatamente, dopo di che si reca disperato a cercare Zabaleta.

Anticipazioni Il Segreto: tutti contro la Laguna

Questa volta, purtroppo, la Ramos raggiunge il suo scopo: il medico comunica ad Isaac che la moglie ha perso il bambino. Affranto, il Guerrero dà poi la notizia alla moglie che finge di disperarsi. Il giovane, inoltre, le promette che nonostante il loro bambino non ci sia più, non rinunceranno ad averne un altro.

La notizia dell’aborto della Ramos intanto fa il giro di Puente Viejo e tutti pensano che la responsabile sia Elsa. La Laguna però si difende dicendo che Antolina non era affatto incinta di sei mesi come dice e che è stata lei a gettarsi da sola dal dirupo al fine di incolparla. Intanto Consuelo consiglia alla giovane di non continuare su questa strada, perché tutti iniziano a pensare che sia diventata pazza. Marcela e Matias, inoltre, riferiscono che Antolina ha perso il bambino in seguito ad una forte emorragia, quindi compatibile con la caduta. A quel punto, la Laguna capisce che è meglio tacere.

Intanto il piano di Antolina è riuscito perfettamente: fuori di sé, Isaac si catapulta alla locanda in cerca di Elsa, quindi inveisce contro di lei accusandola di aver provocato la morte di suo figlio. Poi, afferma di non volere mai più avere a che fare con lei. La giovane intanto è distrutta perché crede di averlo perso definitivamente. Con la complicità di Adela e Irene, Carmelo e Severo convocano Saul e Julieta in municipio col pretesto di sbrigare degli affari burocratici. A quel punto, regalano alla coppia una importante somma di denaro, con la quale comprare una casa. Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto termina qui, tornate a trovarci per nuove ed entusiasmanti novità sui nostri amici di Puente Viejo.