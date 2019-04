Il Segreto, anticipazioni puntata 11 aprile: Raimundo manda via Saul e Julieta dalla Villa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano avvincenti come non mai a svelarci cosa succederà nella puntata di giovedì 11 aprile 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 alle 16.30. Sarà inoltre possibile rivedere l’episodio in streaming sull’App Mediaset Play o il sito Mediaset Play. Ma scopriamo ora in dettaglio la trama!

Solo l’intervento di Gonzalo ha evitato che Raimundo svelasse a Julieta il piano che lui e il figlio di Pepa hanno ideato per mascherare Fernando. A cause delle continue intromissioni della Uriarte, Raimundo è costretto a dire alla giovane e a Saul di lasciare la Villa. Il pretesto è la relazione peccaminosa che lei sta vivendo con il fratello di suo marito. Anche Fernando si schiera dalla parte di Ulloa e chiede ai due di lasciare al più presto la tenuta. Cosa faranno adesso Saul e Julieta? Davvero rinunceranno a scoprire cosa c’è dietro lo stano comportamento del marito di Francisca?

Anacletto aspetta di conoscere la risposta di Irene in merito all’offerta di lavoro che le ha fatto. La giornalista sembrerebbe intenzionata a dirgli di no, anche se in realtà non ha alcun motivo per non fidarsi dell’editore. Dopo un colloquio con Adela, questa infatti capisce che si tratta più di una questione di simpatia. Inoltre, i soldi che Anacleto le vuole dare farebbero davvero comodo, visto la difficile situazione finanziaria di Severo.

Santacruz intanto riferisce alla moglie che molta gente si è ammalata dopo aver bevuto l’acqua di un pozzo, situato nelle terre che ha appena acquistato. Quale mistero si celerà dietro? Consuelo sente molto la mancanza di Elsa, la quale è partita per portare la salma del padre nella sua città di origine. L’anziana inoltre è preoccupata per il difficile periodo che la Laguna sta attraversando.

Marcela prova quindi a rassicurala, dicendole che, lontano da Antolina ed Isaac, Elsa potrà finalmente trovare la pace di cui ha bisogno. Intanto Dolores è alla ricerca di Tiburcio: la notizia che il marito è stato visto nella città di Barcellona, accende in lei la speranza che il marito si trovi ancora in Spagna. Riuscirà a ritrovare il suo amato? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.