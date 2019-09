Il Segreto, anticipazioni puntata 10 settembre: Maria vuole fuggire con Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano ad entusiasmarci con il racconto della trama dell’episodio di martedì 10 settembre 2019, in cui vedremo Maria progettare di fuggire insieme a Roberto a Cuba, mentre Saul avrà un duro scambio di battute con Pedro, il figlio minore di Estaquio Molero. Ma ora vediamo più nel dettaglio che cosa ci aspetta.

Dopo aver scoperto il tentativo di corruzione di Francisca e Fernando per convincere Roberto a lasciarla, Maria teme che i due vogliano continuare a manipolare la sua vita e quella dei suoi figli come in passato, perciò la giovane finisce per prendere un’importante decisione. Nascondendo le sue vere intenzioni alla Montenegro e a Fernando, Maria decide di lasciare Puente Viejo insieme a Beltran ed Esperanza, per trasferirsi a Cuba con Roberto.

Anticipazioni Il Segreto: Saul vuole uccidere Pedro Molero

Saul ha chiesto a Prudencio di aiutarlo a scoprire il motivo del cambiamento di Julieta. Mentre è intento a scoprire la verità assieme al fratello, l’Ortega devo vedersela con Pedro Molero, venuto in paese per avere notizie di suo padre Eustaquio e del fratello maggiore, Lamberto. Lo scontro tra i due è molto accesso, ma Severo riesce ad impedire che la cosa possa degenerare. In seguito, Consuelo riesce a convincere Saul a desistere dal vendicarsi di Pedro.

Adela decide di rivelare a Consuelo ciò che è successo a Julieta quando è stata sequestrata da Lamberto ed Eustaquio Molero. L’anziana donna è sconvolta quando apprende che la nipote è stata violentata. Mentre Alvaro spiega a suoi complici cosa ha in mente di fare con Elsa, quest’ultima riceve la visita di Isaac.

Il Guerrero si è fatto male al lavoro, mentre pensava alla sua ex ed è stato accompagnato da Matias al dispensario per farsi curare. Non essendoci il dottore, Elsa è costretta a prestare le prime cure ad Isaac. Intanto Alvaro prova a mettere in pratica i consigli di Antolina per sedurre Elsa, ma il suo tentativo ha scarso successo. Come finirà adesso? Ricordiamo ai telespettatori, che il Segreto va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30 circa, mentre il sabato a partire dalle 15.40.