Il Segreto, anticipazioni puntata 10 novembre: Maria scopre di non poter più camminare

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci cosa avverrà nella puntata di domenica 10 novembre 2019, in onda su Canale 5 alle 16.30 circa. Durante questo nuovo appuntamento con i protagonisti di Puente Viejo vedremo che tutti saranno impegnati a dare un nome all’autore del terribile attentato alla villa, anche se il principale indiziato continuerà a rimanere Severo. Intanto la vita di Matias potrebbe essere a rischio, mentre Zabaleta constaterà che Maria non può muovere le gambe. Ma, adesso scopriamo insieme meglio la trama.

Fernando ha dato l’estremo saluto alla sua amata Maria Elena. Intanto procedono le indagini per risalire a chi ha messo la bomba al matrimonio di Fernando e della povera Casaldo de Brey. Nonostante Carmelo e Francisca portino avanti le indagini ognuno per proprio conto, nessuno dei due riesce a trovare elementi utili per risalire al colpevole. La Montenegro è convinta però che dietro si nascondi la mano del suo acerrimo nemico Severo Santacruz e di Carmelo.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac scopre che Elsa ha un problema di salute

Tutti sono convinti che sia stato Severo a piazzare la bomba che ha seminato morte e distruzione al matrimonio del Mesia, allo scopo di vendicarsi della Signora per averlo rovinato economicamente, provocando il crollo del prezzo del riso. Della stessa opinione è sua moglie Irene.

Nel frattempo, Severo decide di confidarsi con Carmelo: egli rivela all’amico, che ha sì pianificato di far esplodere i silos dove la Montenegro ha nascosto il riso, ma che non è stato lui ad ordinare l’attentato alla Villa. Intanto Matias potrebbe essere costretto ad operarsi: la ferita all’occhio provocata dall’esplosione si è infettata, tanto da mettere a serio rischio la vita del giovane. Zabaleta potrebbe quindi essere presto costretto ad intervenire per salvarlo.

Isaac scopre che Elsa ha telefonato a Zabaleta, e capisce così che sua decisione di lasciarlo e legata ad un qualche problema di salute della Laguna. Meliton e Onesimo continuano a farsi la guerra a chi tra i due riuscirà a conquistare Saturna. Dopo aver visitato Maria, Zabaleta constata che la giovane ha purtroppo perso l’uso delle gambe. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.