Il Segreto, anticipazioni puntata 10 luglio: Elsa e Alvaro sono sempre più vicini

Le anticipazioni de Il Segreto si fanno ogni volta più avvincenti. Quest'oggi diremo cosa avverrà nella puntata di mercoledì 10 luglio 2019.

Dopo aver accettato di restare alla villa per occuparsi degli affari di Francisca, Fernando confessa a Maria di essere ancora innamorato di lei. Intanto la Montenegro sembra non gradire questo riavvicinamento tra il Mesia e la sua figlioccia.

Anticipazioni Il Segreto: solo Saul può salvare la vita al fratello

Mentre Saul è riconoscente a Prudencio per aver salvato Julieta, quest’ultima non riesce ancora a dimenticare tutto il male che l’ex marito le ha fatto in passato. Marcela e la piccola Camelia sono guarite dalla varicella e possono finalmente lasciare l’ospedale.

Elsa perde i sensi davanti al dottor Alvaro che la soccorre immediatamente. Dopo aver temuto il peggio, il medico scopre che la giovane è solo stanca per la fatica accumulata in tutti questi giorni e la costringe a prendersi una notte di riposo: per la prima volta, Alvaro sembra cercare un primo approccio con Elsa. Che tra i due finisca per nascere qualcosa? In seguito, la Laguna informa Don Anselmo sulle sue condizioni di salute.

Antolina continua ad insinuare davanti a Isaac che Elsa stia tramando qualcosa con il dottor Fernandez, ma il marito la interrompe bruscamente chiedendole di non nominare più Elsa davanti a lui. Saul informa Julieta di quello che gli è stato detto alla Villa: Prudencio sta morendo e per salvarlo c’è bisogno urgentemente che lui gli doni il suo sangue. Julieta è disperate perché sembra che il destino si sia accanito contro di lei e Saul per impedirgli di essere finalmente felici. Cosa succederà ora? Accetterà Saul di salvare la vita a suo fratello? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.