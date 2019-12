Il Segreto, anticipazioni puntata 10 dicembre: Irene e Raimundo decisi a smascherare Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a sverlarci la trama della puntata di martedì 10 dicembre 2019, che sarà trasmessa come al solito su Canale 5 a partire dalle 16.10 circa. In questo nuovo coinvolgente appuntamento con i protagonisti di Puente Viejo vedremo Raimundo e Irene fermamene decisi ad evitare una sanguinosa guerra tra Francisca, Carmelo e Severo.

Carmelo non ha prove che sia stata Francisca a sabotare l’automobile su cui viaggiava Adela, ma è comunque convinto della sua colpevolezza. Per tale motivo, il Leal ha teso un agguato mortale all’indirizzo della Montenegro. Fortunatamente, la donna è riuscita è salvarsi per la fedeltà di Mauricio che si è frapposto tra lei e il proiettile sparato dall’arma di Carmelo, restandone ferito gravemente. Avendo Meliton capito che dietro all’attentato alla Montenegro si nasconde la mano del sindaco, Irene sarà costretta ad intervenire per evitare che il tutore della legge possa mettere nei guai il suo amico.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando vuole mettere le mani su Maria?

Quanto avvenuto, unito all’attentato al matrimonio di Maria Elena e Fernando, e al tragico incidente che ha portato alla morte di Adela, hanno gettato l’intero paese nel panico: Raimundo si è trovato perciò costretto ad insistere affinché Maria si rifugiasse alla Habana con Fernando. Nel frattempo, Prudencio nota che Lola ha un comportamento molto strano con lui: è schiva e distratta. Stanco di questa situazione, il fratello di Saul deciderà di tenerla sott’occhio. Che finisca per scoprire il legame tra la sua amata e la Signora?

Ulloa ha poi deciso di stringere un’alleanza segreta con Irene, nell’estremo tentativo di evitare ulteriori spargimenti di sangue tra sua moglie Francisca e il marito di Irene e scoprire chi si nasconde veramente dietro alle sciagure che si sono abbattute su di loro negli ultimi tempi.

Dopo averci riflettuto a lungo, sia Irene che Raimundo sono arrivati alla conclusione l‘unico che avrebbe da guadagnare da una guerra tra i potenti di Puente Viejo è Fernando Mesia: indotto Severo e Francisca a distruggersi a vicenda, lui avrebbe finalmente Maria nelle sue mani. Per tale ragione, dopo essersi riuniti in gran segreto, i due convinti della colpevolezza ideano un piano per smascherare l’infido Mesia. Ci riusciranno? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.