Il Segreto, anticipazioni puntata 10 aprile: Raimundo è sul punto di rivelare la verità a Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per svelarci cosa accadrà nella puntata di mercoledì 10 aprile 2019. Ma adesso scopriamo quali amori impossibili e nuovi sotterfugi attendono i nostri protagonisti di Puente Viejo!

Il nuovo progetto imprenditoriale di Severo legato alla tenuta di Las Lagunas si sta rilevando non privo di difficoltà. Il Santacruz si sta rimboccando le maniche per ottenere il massimo dalle nuove terre, ma deve scontrarsi con la poca collaborazione degli abitanti del luogo, i quali sembrano nascondergli qualcosa. L’imprenditore viene infatti a conoscenza di un segreto che riguarda quelle terre: l’esistenza di un pozzo maledetto, che fa ammalare coloro bevono le sue acque. Cosa ci sarà di vero?

Nel frattempo, Irene ha ricevuto un’offerta di lavoro da Anacleto, che si è detto disponibile ad acquistare i suoi articoli per pubblicarli col suo nome. La proposta però coglie di sorpresa la giornalista che non se rifiutare o accettare. Le perplessità riguardo all’uso che farà Anacleto dei suoi articoli sono infatti tante, ma, viste le difficoltà economiche del marito, Irene sembra sul punto di accettare.

Marcela è molto preoccupata per il malore in piazza avvertito da Antolina. La giovane rifiuta però di farsi vedere da un medico, per questo la Del Molino decide di procurargli una domestica che l’aiuto nelle faccende di ogni giorno. Intanto Isaac mette al corrente la moglie della proposta lavorativa fattagli dal marchese presentatogli da Carmelo, il quale gli ha chiesto di ristrutturare la sua biblioteca. Finalmente avrà un’entrata sicura per portare avanti la famiglia e ripagare il debito con Matias. Il ragazzo deve intanto farsi carico dell’acquisto del materiale, ma Antolina cerca di incoraggiarlo.

Messo alle strette da Julieta, Raimundo è sul punto di rivelargli la verità sul piano orchestrato da lui e da Gonzalo per far uscire allo scoperto Fernando, ma il figlio di Pepa giunge giusto in tempo per impedirglielo. Infatti, è necessario mantenere il riserbo per evitare che tutto vada a rotoli. Saul e la Uriarte non rinunciano però ad indagare e chiedono all’amica Fe di scoprire tramite Mauricio come stanno realmente le cose. Pure Fernando nutre dei sospetti sullo strano comportamento di Raimundo e Gonzalo: egli teme che l’ex sacerdote non sia sincero e che voglia vendicarsi di lui. Il Mesia decide di interrogare Raimundo, facendo poi capire di essere stato costretto. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.