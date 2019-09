Il Segreto, anticipazioni puntata 1° ottobre: Roberto vuole fuggire con Maria e i suoi figli a Cuba

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per sverlaci che cosa ci aspetta nella puntata di martedì 1° ottobre 2019, in onda su Canale 5 al consueto orario delle 16.10. Nel corso di questo nuovo entusiasmante appuntamento con la soap spagnola vedremo Roberto prendere finalmente coscienza della cattiveria di Francisca e decidere di fuggire con Maria e i suoi figli a Cuba. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Dopo che Francisca ha cercato di servirsi di lui per eliminare Fernando, Roberto si è finalmente reso conto della pericolosità della donna. Sebbene abbia promesso di non farlo, Roberto è convinto che la Montenegro continuerà a tramare per allontanarlo da Maria.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca ha capito le intenzioni di Roberto?

Per mettersi al sicuro dall’ira di Francisca, Roberto si mette perciò ad organizzare un’altra volta il suo trasferimento e quello di Maria e dei suoi figli, Beltran ed Esperanza, a Cuba: Sanchez chiama al telefono un misterioso interlocutore che si dice disposto ad aiutarlo. I movimenti del cubano non passano però inosservati. Che Francisca abbia capito tutto?

Isaac è sempre più vicino a scoprire dove si è nascosto Alvaro. Infatti, il Guerrero è deciso a farla pagare al medico per aver truffato Elsa e per essersi così crudelmente preso gioco dei sentimenti della sua amata. La resa dei conti tra due è quindi sempre più vicina. Cosa succederà quando Isaac e Alvaro si troveranno uno di fronte all’altro?

Nel frattempo, Saul continua a portare avanti il suo piano per scagionare Carmelo e Don Berengario dalle accuse di Cifuentes: il giovane fa capire al sergente di conoscere l’identità dell’assassino di Eustaquio e Lamberto Molero, ma chiede ancora un po’ di tempo prima di rivelargli tutto. Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto finisce qui. Ricordiamo che la soap va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.10, mentre il sabato alle 15.15. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate tramite l’app e il sito di Mediaset Play.