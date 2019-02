Il Segreto, anticipazioni puntata 1 marzo 2019: Julieta nutre dei dubbi su Fernando

Julieta nutre dei seri dubbi sulla scomparsa di Francisca e Raimundo e proprio per questo motivo nella puntata de Il Segreto in onda venerdì 1 marzo 2019 la ragazza avrà una discussione accesa con il marito Prudencio. Questi infatti sembra essere molto arrabbiato con lei per il comportamento che Julieta sta tenendo in presenza di Fernando.

La Uriarte chiede scusa al marito ammettendo le sue colpe ma sottolineando altresì di voler assolutamente scoprire qualcosa sulla scomparsa di donna Francisca e don Raimundo convinta più che mai che il Mesia stia facendo il tutto e per tutto per dilapidare il patrimonio di Francisca. Ortega a questo punto conferma a Julieta che Fernando custodisce un segreto ma non sa esattamente di cosa si possa trattare ma è più che convinto che la risposta sia all’interno del cassetto della scrivania dello studio.

Anche il nipote di Raimundo inizia a temere che suo nonno sia in pericolo e proprio di questo ne parla con il sindaco di Puente Viejo Carmelo che rimane allibito ammettendo di non ritenere normale il comportamento dell’Ulloa. In pensiero anche lui per la scomparsa di Raimundo, Carmelo crede che l’uomo possa essersi ficcato in grossi guai o peggio ancora che qualcuno lo stia trattenendo lontano da casa.

Per il Leal non è normale che l’uomo non abbia dato notizie di sè alla famiglia e l’unica cosa da fare è iniziare le ricerche dell’uomo. Ma proprio in quel momento Raimundo scopre che a tenere segregati lui e Francisca è Fulgencio Montenegro. Anche il capomastro è preoccupato per l’assenza di donna Francisca alla villa e spera che non le sia successo nulla di grave.

Julieta è convinta di scoprire al più presto la verità consapevole che i due sono stati portati in un posto sconosciuto e che qualcuno stia impedendo loro di ritornare a casa. Preoccupata per la sorte di Francisca e Raimundo vuole agire prima che sia troppo tardi. Aspettando di sapere qualcosa sulla loro sorte le anticipazioni de Il Segreto rivelano Fernando Mesia arriverà inspiegabilmente a liberarli.