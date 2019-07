Il Segreto, anticipazioni puntata 1° agosto: Roberto si prende gioco di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa accadrà nella puntata di giovedì 1° agosto 2019, in cui assisteremo al tentativo di Fernando di mettere in difficoltà Roberto davanti a Maria, ma finirà per ottenere l’effetto contrario. Intanto Saul non è del tutto convinto dell’improvvisa ripresa di Julieta, mentre Antolina cercherà inutilmente di istigare i paesani contro Alvaro. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Il senso di colpa per aver ucciso Lamberto continua a tormentare Don Berengario, mentre Carmelo teme che il parroco possa finire per crollare e raccontare alle autorità la verità sulla liberazione di Julieta.

I tentativi di diffamare Elsa e Alvaro da parte di Antolina si rivelano inefficaci: i paesani sembrano ormai conquistati sia dal nuovo medico di Puente Viejo che dalla Laguna. Intanto Alvaro pensa di assumere Isaac per i lavori di rifacimento del dispensario. Quando Elsa glielo propone il Guerrero rifiuta, ma Carmelo riesce alla fine a fargli a convincerlo ad accettare il lavoro. Non appena lo viene a sapere, Antolina si infuria con il marito, perché teme che abbia accettato solo per stare vicino ad Elsa.

Anticipazioni Il Segreto: Mauricio offre del denaro a Faustino

Mauricio offre dei soldi a Faustino per convincerlo a lasciare in pace Fe. Intanto Julieta sembra improvvisamente ripresasi dalla brutta esperienza con i Molero, ma Saul teme che la moglie stia solo fingendo.

Fernando decide di cambiare strategia per riuscire a liberarsi di Roberto. Con la complicità di Francisca, il Mesia organizza una festa alla villa in onore del cubano con l’intento di metterlo in difficoltà dinanzi a Maria. Durante l’evento, Fernando viene colto però da una delle sue crisi di nervi, mentre Roberto intrattiene brillantemente gli ospiti e conclude al meglio la serata facendo un ballo con Maria. Cosa accadrà adesso?

Per saperlo, non ci rimane che darci appuntamento alle prossime anticipazioni de Il Segreto. Ricordiamo che la soap spagnola va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 ed in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.