Il Segreto, anticipazioni episodi spagnoli: Maria pone fine alla vita di Fernando

Le anticipazioni provenienti dalle trame spagnole de Il Segreto ci rivelano che molto presto il terribile Fernando Mesia, dopo aver seminato morte e distruzione a Puente Viejo, finirà niente di meno per perdere la vita per mano di Maria Castaneda. Infatti, la giovane lo farà saltare per aria insieme al monastero nel quale lui l’aveva rinchiusa. Ma adesso scopriamo come si arriverà a ciò.

Il piano architettato da Fernando per assoggettare Maria assumerà delle tinte sempre più fosche. Infatti, dopo aver salvato Maria dalle mani dell’infermiera Dori Vilches, la sua complice divenuta ormai troppo pericolosa per lui, Fernando provvederà egli stesso a sequestrare la Castaneda e a minacciare di ucciderla, al fine di convincerla ad accettare il suo folle amore.

Anticipazioni Il Segreto: Maria fa esplodere il monastero con dentro Fernando

Dopo aver rapito Maria, il Mesia la trascinerà fuori alle mura di un monastero. Ormai fuori controllo, Fernando rivelerà alla giovane di aver riempito tutto l’edificio di dinamite e di essere pronto a farla esplodere se lei non si deciderà ad amarlo. Inoltre, dato il quantitativo di esplosivo presente, è praticamente impossibile che qualcuno riesca a liberarla.

Maria sembrerà quindi non avere vie di uscite, ma ecco che approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino, troverà il modo per ribaltare la situazione. Infatti, credendo che Maria non possa far niente a causa della sua invalidità, il Mesia la lascerà da sola ed entrerà nel monastero per sistemare gli ultimi dettagli del suo folle piano.

A quel punto, la figlioccia di Francisca raccoglierà tutte le sue forze e riuscita a mettersi in piedi, raggiungerà il detonatore. Attivate le cariche esplosive, Maria farà così esplodere il monastero con all’interno Fernando. Che questo sia stato davvero l’ultimo atto del terribile Mesia? Per saperlo, non resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.