Il Segreto, anticipazioni del 6 novembre 2019: Fernando distrutto per la morte di Maria Elena. Matias e Maria sono gravi

Cosa ne pensa l’autore

Gianluca Persano - L’iniziativa di Severo contro Francisca ha finito per avere delle conseguenze che nemmeno lo stesso Santacrzu aveva preventivato. Intanto scopriamo che da questo momento in poi prenderà il via una nuova story-line della soap, incentrata sulla guerra tra Severo e la Montenegro, la quale è intenzionata ad uccidere l’imprenditore per aver ridotto la sua figlioccia Maria sulla sedia a rotelle.