Il Segreto, anticipazioni del 5 dicembre: Elsa può tornare a casa, Antolina medita vendetta

Il Segreto torna con un nuovo emozionante episodio giovedì 5 dicembre 2019 alle 16,10 su Canale 5, dove non mancheranno nuovi colpi di scena e gli immancabili intrighi che vedranno ancora una volta protagoniste principali le due dark lady della soap, donna Francisca e Antolina, sempre più determinate a portare a termine la loro vendetta.

Elsa, sebbene si sia risvegliata, non si è ancora ripresa del tutto, infatti è rimasta ricoverata in ospedale per fare degli ulteriori accertamenti medici, infatti la sua alta temperatura corporea sembra preoccupare un po’ tutti. La febbre alta è sintomo di un’infezione in corso, dunque è possibile che la donna non abbia superato perfettamente l’operazione cui è stata sottoposta.

Elsa può tornare a casa

Al fianco di Elsa c’è sempre il suo amato Isaac, che non riesce a nascondere l’ansia per i risultati delle analisi di Elsa. Dopo tanto attendere, finalmente i risultati degli esami arrivano e la donna è fuori pericolo, infatti l’operazione sembra aver ottenuto lo scopo desiderato. Adesso Elsa potrà fare ritorno a casa.

Tra le persone meno contenta alla notizia del ritorno a casa di Elsa, cè sicuramente la perfida Antolina, che invece abilmente ha lasciato intendere a tutti di essere diventata una persona nuova. Antolina mal digerisce tutte le attenzioni che Isaac riserva a Elsa, quindi monterà in lei un nuovo sentimento di rabbia e di odio.

Antolina andrà da Dolores ed in un momento di rabbia si lascerà andare a dei commenti davvero poco carini nei confronti della Laguna, alla quale augurerà perfino la morte. Nel frattempo Mauricio racconterà a Raimundo ciò che ricorda dell’agguato in cui è rimasto colpito per far scudo a donna Francisca. L’uomo, quindi, non è riuscito a vedere in faccia il cecchino.

Nel frattempo Irene si reca da Matias per sapere se Mauricio ha detto qualcosa, ma dopo aver appreso di no, riporta tutto al marito, che naturalmente sarà molto soddisfatto della cosa. Lola cercherà in tutti i modi di convicere Prudencio a non dare il prestito al nuovo arrivato a Puente Viejo.